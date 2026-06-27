Маррит Стенберген установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем

Трёхкратная чемпионка мира нидерландская пловчиха Маррит Стенберген установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на соревнованиях в Италии.

Стенберген завершила дистанцию за 51,68 секунды, опередив предыдущее мировое достижение трёхкратной олимпийской чемпионки шведки Сары Шёстрём на 0,03 секунды (51,71).

Второй на финише соревнований в Италии стала представительница Гонконга Шивон Хоги (52,52), замкнула тройку призёров итальянка Сара Кёртис с результатом 52,69 секунды.

Плавание. Международный турнир в Риме. 100 м, вольный стиль, женщины:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) – 51,68 (новый мировой рекорд).

2. Шивон Хоги (Гонконг) – 52,52.

3. Сара Кёртис (Италия) – 52,69.

4. Гретчен Уолш (США) – 52,91.

5. Эмма Меникуччи (Италия) – 53,92.