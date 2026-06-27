Мирослав Киселёв выиграл серебро на юниорском чемпионате Европы

Россиянин Мирослав Киселёв стал вторым в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на юниорском чемпионате Европы.

Чемпионат Европы среди юниоров, прыжки в воду с трёхметрового трамплина, мужчины:

Ханс Боллман (Германия) – 472,25;

Мирослав Киселёв (Россия) – 471,25;

Антуан Шевнин (Швейцария) – 458,75.

На этом же чемпионате Киселёв завоевал три золотые медали (сольные прыжки с 10-метровой вышки, синхронные прыжки с 10-метровой вышки, смешанные командные выступления) и одну бронзу (прыжки с метрового трамплина).

Чемпионат Европы среди юниоров по прыжкам в воду проводится с 22 по 28 июня в Будапеште, Венгрия.