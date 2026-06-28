Дзюдоист Сангариев выиграл золото на этапе Гран-при в Китае

Российский дзюдоист Адам Сангариев выиграл золотую медаль на этапе Гран‑при в Циндао (Китай). Он выступал в категории до 100 кг. В решающем поединке Сангариев одержал победу над бразильцем Джовани Феррейрой.

Бронза у ещё одного россиянина Идара Бифова, победившего представителя Швеции Карла Бооте в поединке за третье место.

Этап Гран-при по дзюдо в Циндао проходит с 26 по 28 июня и является вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях участвуют 500 спортсменов из 57 стран мира.

27 ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.