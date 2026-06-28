Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дзюдоист Тамерлан Башаев выиграл золото на этапе Гран-при в Китае

Дзюдоист Тамерлан Башаев выиграл золото на этапе Гран-при в Китае
Комментарии

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил на этапе Гран-при в Циндао (Китай). Он соревновался в весовой категории свыше 100 кг.

В поединке за золотую медаль Башаев одержал победу над представителем Японии Хёгой Отой.

Тамерлану Башаеву 30 лет. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио (2021), обладателем серебряной (2021) и бронзовой (2024) медалей чемпионатов мира, победителем европейского первенства (2020).

Этап Гран-при в Китае проходит с 26 по 28 июня. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Сборная России выступает в Циндао с флагом и гимном.

Материалы по теме
Дзюдоист Сангариев выиграл золото на этапе Гран-при в Китае
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android