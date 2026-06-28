Дзюдоист Тамерлан Башаев выиграл золото на этапе Гран-при в Китае

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил на этапе Гран-при в Циндао (Китай). Он соревновался в весовой категории свыше 100 кг.

В поединке за золотую медаль Башаев одержал победу над представителем Японии Хёгой Отой.

Тамерлану Башаеву 30 лет. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио (2021), обладателем серебряной (2021) и бронзовой (2024) медалей чемпионатов мира, победителем европейского первенства (2020).

Этап Гран-при в Китае проходит с 26 по 28 июня. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Сборная России выступает в Циндао с флагом и гимном.