Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачёте на этапе Гран-при в Китае

Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачёте по итогам этапа Гран-при в Циндао (Китай).

На счету российской команды три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Победителями соревнований стали Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг, Адам Сангариев (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебро выиграла Тамара Лищенко (до 70 кг), бронзовые медали у Ирины Зуевой (до 57 кг), Кристины Дудиной (до 48 кг), Аюба Блиева (до 60 кг) и Идара Бифова (до 100 кг).

Выиграла медальный зачёт сборная Японии (5-2-2). Третье место заняла Германия (1-1-2).

Этап Гран-при в Циндао проходил с 26 по 28 июня. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Сборная России выступала на турнире с флагом и гимном.