Гимнастические федерации потребовали лишить Россию национальной символики на соревнованиях

11 национальных гимнастических федераций подали запрос в Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) на лишение России и Беларуси права выступать с национальной символикой на международных стартах.

Запрос подписали представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии. Само заявление было отправлено Федерацией гимнастики Германии.

Напомним, European Gymnastics снял все ограничения на участие российских и белорусских спортсменок на международных соревнованиях в мае этого года. На прошедшем чемпионате Европы российские и белорусские гимнастки выступали с национальной символикой.