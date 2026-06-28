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Гимнастические федерации потребовали лишить Россию национальной символики на соревнованиях

Гимнастические федерации потребовали лишить Россию национальной символики на соревнованиях
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11 национальных гимнастических федераций подали запрос в Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) на лишение России и Беларуси права выступать с национальной символикой на международных стартах.

Запрос подписали представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии. Само заявление было отправлено Федерацией гимнастики Германии.

Напомним, European Gymnastics снял все ограничения на участие российских и белорусских спортсменок на международных соревнованиях в мае этого года. На прошедшем чемпионате Европы российские и белорусские гимнастки выступали с национальной символикой.

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