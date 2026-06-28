Одри Верро обновила личный рекорд на 800 м, который вошёл в топ-3 результатов в истории

Чемпионка мира — 2026 в помещениях швейцарская бегунья Одри Верро показала третий результат в истории на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги — 2026 в Париже, остановив секундомер на финише на отметке 1.53,80.

Стоит отметить, что Верро улучшила свой же результат, который она показала на этапе соревнований в Стокгольме, Швеция, в начале июня – 1.53,98. Таким образом, время, показанное Верро, уступает лишь мировому рекорду чешки Ярмилы Кратохвиловой (1.53,28), который был установлен в 1983 году, а также результату 1980-го советской бегуньи Надежды Олизаренко (1.53,43).

Второе место на этапе в Париже заняла нидерландская бегунья Фемке Бол с результатом 1.55,60, замкнула тройку призёров француженка Анаис Боргуэн (1.55,65).