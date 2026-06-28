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Ноа Лайлз стал вторым на этапе БЛ в Париже, уступив 0,01 секунды победителю

Ноа Лайлз стал вторым на этапе БЛ в Париже, уступив 0,01 секунды победителю
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Олимпийский чемпион 2024 года американский легкоатлет Ноа Лайлз занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги — 2026 в Париже, Франция, на дистанции 100 м.

На финише Лайлз проиграл 0,01 секунды победителю этапа, чемпиону мира в эстафете американцу Трейвону Бромеллу (9,91 секунды). Замкнул тройку призёров этапа итальянский спринтер Ламонт Марсель Джейкобс с результатом 9,96 секунды.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж (Франция). 100 м, мужчины:

1. Трейвон Бромелл (США) – 9,91.
2. Ноа Лайлз (США) – 9,92.
3. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 9,95.
4. Акани Симбине (ЮАР) – 9,97.
5. Джордан Энтони (США) – 9,99.
6. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,02.

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