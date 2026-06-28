Чемпионка ОИ Паулино установила новый рекорд Бриллиантовой лиги на дистанции 400 м

Олимпийская чемпионка — 2024, чемпионка мира доминиканская легкоатлетка Марилейди Паулино установила новый рекорд Бриллиантовой лиги на дистанции 400 м, на этапе соревнований в Париже, Франция.

Паулиньо пробежала дистанцию за 48,48 секунды. Второй на финише стала чешка Лурдес Глория Мануэль с результатом 49,37 секунды, замкнула тройку лидеров представительница Ямайки Стэйси Эн Уилльямс, которая остановила секундомер на отметке 49,51.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж. 400 м, женщины:

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 48,48.

2. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) — 49,37.

3. Стэйси Эн Уилльямс (Ямайка) — 49,51.

4. Лейке Клавер (Нидерланды) — 49,97.

5. Шарлин Моудсли (Ирландия) — 50,06.