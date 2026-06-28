Кирилл Косимов стал первым в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском ЧЕ

Прыгун в воду россиянин Кирилл Косимов завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы. Второе место занял россиянин Тимур Хайле Мариам.

Чемпионат Европы среди юниоров, прыжки в воду с 10-метровой вышки, юноши:

1. Кирилл Косимов (Россия) – 517,50

2. Тимур Хайле Мариам (Россия) – 505,00

3. Раффаэле Пеллигра (Италия) – 502,20

Чемпионат Европы среди юниоров по прыжкам в воду проводился с 22 по 28 июня в Будапеште, Венгрия.

На чемпионате Европы российские атлеты выступали с символикой страны – международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с них ограничения в феврале 2026 года.