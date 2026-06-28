Сборная России стала победителем медального зачёта юниорского ЧЕ по прыжкам в воду
Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров, медальный зачёт:
- 1. Сборная России: девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали;
- 2. Сборная Германии: пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали;
- 3. Сборная Украины: три золотые, три серебряные и восемь золотых медалей.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров проводился в Будапеште, Венгрия. Российские спортсмены выступали на соревновании с гимном и флагом страны.
Последними медалями для сборной России стали золото Кирилла Косимова и серебро Тимура Хайле Мариама в прыжках с 10-метровой вышки.
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