Сборная России стала победителем медального зачёта юниорского ЧЕ по прыжкам в воду

Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров, медальный зачёт:

1. Сборная России: девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали;

2. Сборная Германии: пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали;

3. Сборная Украины: три золотые, три серебряные и восемь золотых медалей.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров проводился в Будапеште, Венгрия. Российские спортсмены выступали на соревновании с гимном и флагом страны.

Последними медалями для сборной России стали золото Кирилла Косимова и серебро Тимура Хайле Мариама в прыжках с 10-метровой вышки.