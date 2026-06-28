Двукратная олимпийская чемпионка в плавании американка Гретчен Уолш побила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. Уолш преодолела дистанцию за 23,55 секунды на соревнованиях «Семь холмов», проходящих в Риме, Италия.

До этого рекорд на 50 метрах вольным стилем принадлежал другой американской пловчихе Кейт Дугласс (23,59 секунды), который она установила 19 июня 2026 года на турнире TYR Pro Swim Series в Индианаполисе, США.

На Олимпийских играх 2024 года Гретчен Уолш выиграла две золотые (комбинированная эстафета 4×100 м и смешанная комбинированная эстафета 4×100) и две серебряные медали (100 м баттерфляй и эстафета 4×100 м вольным стилем).