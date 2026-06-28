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Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги — 2026 в Париже

Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги — 2026 в Париже
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по прыжкам с шестом швед Арман Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги – 2026 в Париже, Франция.

Для победы шведу хватило результата 6,13 м, который он показал с первой попытки. Позже Дюплантис попытался установить новый мировой рекорд и установил планку на отметке 6,33 м, однако не смог реализовать ни одной из трёх попыток.

Второе место на этапе в Париже занял француз Батист Тьери с результатом 5,93 м, замкнул тройку лидеров греческий легкоатлет Эммануил Каралис, который в лучшей своей попытке преодолел отметку 5,83 м.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Париж (Франция). Прыжки с шестом, мужчины:

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,13 м.
2. Батист Тьери (Франция) – 5,93.
3. Эммануил Каралис (Греция) – 5,83.

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