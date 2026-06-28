Результаты этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Париже

Сегодня, 28 июня, в Париже, Франция, прошёл восьмой этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Восьмой этап. Париж. Результаты:
Мужчины
100 м
1. Трейвон Бромелл (США) – 9,91.
2. Ноа Лайлз (США) – 9,92.
3. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 9,96.
110 м с/б
1. Джамал Бритт (США) – 12,89.
2. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,01.
3. Трей Каннингем (США) – 13,07.
400 м
1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,54.
2. Закити Нене (ЮАР) – 43,89.
3. Кристофер Бэйли (США) – 44,06.
800 м
1. Марко Ароп (Канада) – 1.41,84.
2. Нильс Ларос (Нидерланды) – 1.43,60.
3. Тобиас Гронстад (Норвегия) – 1.43,63.
3000 м, стипль-чез
1. Карл Бебендорф (Германия) – 8.05,55.
2. Гемечу Годана (Эфиопия) – 8.05,86.
3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.08,54.
5000 м
1. Грант Фишер (США) – 12.54,80.
2. Джейкоб Кроп (Кения) – 12.55,22.
3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 12.55,38.
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,13.
2. Батист Тьери (Франция) – 5,93.
3. Эммануил Каралис (Греция) – 5,83.
Женщины
100 м с/б
1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,28.
2. Грейс Старк (США) – 12,38.
3. Алайша Джонсон (США) – 12,39.
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,48.
2. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 49,37.
3. Стейси Энн Уильямс (Ямайка) – 49,51.
800 м
1. Одри Верро (Швейцария) – 1.53,80.
2. Фемке Бол-Брудерс (Нидерланды) – 1.57,13.
3. Анаис Бургуан (Франция) – 1.57,39.
1500 м
1. Джорджия Хантер-Белл (Великобритания) – 3.55,63.
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.55,92.
3. Агат Гийемо (Франция) – 3.56,24.
Толкание ядра
1. Сара Миттон (Канада) – 19,99.
2. Йемиси Мабри (Германия) – 19,93.
3. Джессика Шилдер (Нидерланды) – 19,88.
Прыжки с шестом
1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,77.
2. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,70.
3. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,70.
Метание копья
1. Янь Цзыи (Китай) – 67,44.
2. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,83.
3. Харука Китагути (Япония) – 63,01.