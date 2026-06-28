Результаты этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Париже

Сегодня, 28 июня, в Париже, Франция, прошёл восьмой этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Восьмой этап. Париж. Результаты:

Мужчины

100 м

1. Трейвон Бромелл (США) – 9,91.

2. Ноа Лайлз (США) – 9,92.

3. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 9,96.

110 м с/б

1. Джамал Бритт (США) – 12,89.

2. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,01.

3. Трей Каннингем (США) – 13,07.

400 м

1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,54.

2. Закити Нене (ЮАР) – 43,89.

3. Кристофер Бэйли (США) – 44,06.

800 м

1. Марко Ароп (Канада) – 1.41,84.

2. Нильс Ларос (Нидерланды) – 1.43,60.

3. Тобиас Гронстад (Норвегия) – 1.43,63.

3000 м, стипль-чез

1. Карл Бебендорф (Германия) – 8.05,55.

2. Гемечу Годана (Эфиопия) – 8.05,86.

3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.08,54.

5000 м

1. Грант Фишер (США) – 12.54,80.

2. Джейкоб Кроп (Кения) – 12.55,22.

3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 12.55,38.

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,13.

2. Батист Тьери (Франция) – 5,93.

3. Эммануил Каралис (Греция) – 5,83.

Женщины

100 м с/б

1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,28.

2. Грейс Старк (США) – 12,38.

3. Алайша Джонсон (США) – 12,39.

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,48.

2. Лурдес Глория Мануэль (Чехия) – 49,37.

3. Стейси Энн Уильямс (Ямайка) – 49,51.

800 м

1. Одри Верро (Швейцария) – 1.53,80.

2. Фемке Бол-Брудерс (Нидерланды) – 1.57,13.

3. Анаис Бургуан (Франция) – 1.57,39.

1500 м

1. Джорджия Хантер-Белл (Великобритания) – 3.55,63.

2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.55,92.

3. Агат Гийемо (Франция) – 3.56,24.

Толкание ядра

1. Сара Миттон (Канада) – 19,99.

2. Йемиси Мабри (Германия) – 19,93.

3. Джессика Шилдер (Нидерланды) – 19,88.

Прыжки с шестом

1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,77.

2. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,70.

3. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,70.

Метание копья

1. Янь Цзыи (Китай) – 67,44.

2. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,83.

3. Харука Китагути (Япония) – 63,01.