Давид Белявский снялся с чемпионата России — 2026 по спортивной гимнастике из‑за травмы

Российский гимнаст Давид Белявский не примет участия в чемпионате России — 2026, который пройдёт в Калуге. Спортсмен поделился причиной такого решения в социальных сетях.

«На предстоящем #ЧР26_Калуга я очень хотел пройти многоборье, чтобы порадовать всех болельщиков, семью, друзей, да и самого себя. Но, к сожалению, желание и реальность не всегда совпадают. Подготовка вышла скомканной, поэтому у меня не получилось достойно подготовить даже два своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму. В нынешних обстоятельствах я посчитал, что рисковать и, возможно, усугубить ситуацию не имеет смысла.

Поэтому мы с тренерским штабом сборной приняли решение снять меня с чемпионата России. Желаю всей сборной удачи в Калуге. Пусть получится всё запланированное, главное — без травм! И подойти к чемпионату Европы в своей лучшей форме.

P.S. Я не прощаюсь!» — написал Белявский в социальных сетях.