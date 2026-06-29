Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Давид Белявский снялся с чемпионата России — 2026 по спортивной гимнастике из‑за травмы

Давид Белявский снялся с чемпионата России — 2026 по спортивной гимнастике из‑за травмы
Комментарии

Российский гимнаст Давид Белявский не примет участия в чемпионате России — 2026, который пройдёт в Калуге. Спортсмен поделился причиной такого решения в социальных сетях.

«На предстоящем #ЧР26_Калуга я очень хотел пройти многоборье, чтобы порадовать всех болельщиков, семью, друзей, да и самого себя. Но, к сожалению, желание и реальность не всегда совпадают. Подготовка вышла скомканной, поэтому у меня не получилось достойно подготовить даже два своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму. В нынешних обстоятельствах я посчитал, что рисковать и, возможно, усугубить ситуацию не имеет смысла.

Поэтому мы с тренерским штабом сборной приняли решение снять меня с чемпионата России. Желаю всей сборной удачи в Калуге. Пусть получится всё запланированное, главное — без травм! И подойти к чемпионату Европы в своей лучшей форме.

P.S. Я не прощаюсь!» — написал Белявский в социальных сетях.

Материалы по теме
Скандал в гимнастике. Румыны запретили российскую символику, наплевав на МОК
Скандал в гимнастике. Румыны запретили российскую символику, наплевав на МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android