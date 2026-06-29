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Ян Непомнящий: я не оставляю надежд стать чемпионом мира

Ян Непомнящий: я не оставляю надежд стать чемпионом мира
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, дважды принимавший участие в матчах за звание чемпиона мира, подчеркнул, что не отказывается от мечты завоевать шахматную корону.

«Моя приоритетная задача на ближайшее время – постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира. Я недавно играл на турнире в Ташкенте с двумя индийскими шахматистами (Арджуном Эригайси и Видитом Сантошем Гуджрати. — Прим. «Чемпионата») и обоих обыграл. Так что у меня получается находить к ним подход, и каких-то психологических проблем не возникает. Надо прежде всего самому хорошо играть в шахматы, это приоритетно», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости Спорт».

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