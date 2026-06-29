Колесников — о ЧМ-2026: симпатизирую японцам. Они на каждом чемпионате интересно играют

Призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников рассказал, что на чемпионате мира по футболу — 2026 в США, Канаде и Мексике поддерживает сборную Японии.

«Ни за какую сборную не болею, но симпатизирую японцам. Они на каждом чемпионате мира достаточно интересно играют в начале. Хочется, чтобы они прошли как можно дальше», — приводит слова Колесникова ТАСС.

В группе F сборная Нидерландов уверенно возглавила таблицу с 7 очками, Япония заняла вторую строчку с 5 очками, шведы стали третьими (4 очка), а команда Туниса завершила групповой этап без набранных баллов (0 очков), после чего японцы получили право сыграть в 1/16 финала против сборной Бразилии — матч состоится 29 июня, начало в 20:00 по московскому времени.