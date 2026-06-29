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Ангелина Мельникова по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России

Ангелина Мельникова по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике, который пройдёт с 30 июня по 5 июля в Калуге.

«Чемпионат России — 2026 пройдёт без меня.

К сожалению, я вынуждена пропустить этот важный старт по состоянию здоровья. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь мою ногу, которую я травмировала ещё в 2024 году. К сожалению, иногда она напоминает о себе. Впереди чемпионат Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своём теле.

Мой опыт в спорте давно дал мне понимание, что когда я здорова, то уверена в своём организме и могу показывать максимум. Сейчас все свои силы я направлю на восстановление, а потом с новыми силами готовиться к Хорватии!

Желаю всей команде удачи в Калуге! Берегите здоровье, и пусть всё получится!» — написала Мельникова в социальных сетях.

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