Ангелина Мельникова по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике, который пройдёт с 30 июня по 5 июля в Калуге.

«Чемпионат России — 2026 пройдёт без меня.

К сожалению, я вынуждена пропустить этот важный старт по состоянию здоровья. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь мою ногу, которую я травмировала ещё в 2024 году. К сожалению, иногда она напоминает о себе. Впереди чемпионат Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своём теле.

Мой опыт в спорте давно дал мне понимание, что когда я здорова, то уверена в своём организме и могу показывать максимум. Сейчас все свои силы я направлю на восстановление, а потом с новыми силами готовиться к Хорватии!

Желаю всей команде удачи в Калуге! Берегите здоровье, и пусть всё получится!» — написала Мельникова в социальных сетях.