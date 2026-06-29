Сборная России по муайтай триумфально вернулась на международную арену с флагом и гимном

Российская сборная по муайтай выиграла 37 медалей и уверенно победила в общекомандном зачёте чемпионата мира в Малайзии.

На чемпионате мира в активе россиян семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград. В рамках первенства мира юниорская национальная команда до 24 лет взяла семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Чемпионами мира стали Белла Дурандина (48 кг), Зарина Исламова (54 кг), Валерия Албул (67 кг), Маргарита Кульгун (75 кг), Константин Шахтарин (71 кг), Асхаб Ахмедов (75 кг) и Али Алиев (86 кг).

В мае 2026 года Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) приняла решение допустить российских спортсменов на международные соревнования во всех возрастных категориях без ограничений с флагом и с гимном. На соревнованиях в Куала-Лумпуре сборная России выступила под национальной символикой впервые с 2019 года.

Итоги соревнований подвёл генеральный директор АНО «Игры» и президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин: «Для нас этот чемпионат мира был знаковым. Спустя несколько лет мы вернули на международную арену наши флаг и гимн. Более того, наши ребята выступили так, что гимн Российской Федерации в Куала-Лумпур в рамках чемпионата и первенства мира звучал 14 раз! Этот шикарный результат позволил нашей сборной занять первое общекомандное место с приличным отрывом от всех преследователей. Мы в очередной раз доказали, что российская школа муайтай – лучшая в мире! За каждой медалью стоит титанический труд спортсмена и тренеров. Поздравляю всю нашу команду с великолепным результатом!»

Напомним, сборная России занимает первое командное место с 2018 года на всех международных стартах. Следующие соревнования пройдут уже осенью 2026 года: чемпионат и первенство Европы во Франции (16-26 октября) и первенство мира в Греции (6-16 ноября).