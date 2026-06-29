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«Роснефть» провела экологический забег со сбором мусора в Москве

«Роснефть» провела экологический забег со сбором мусора в Москве
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Организованная «Роснефтью» экологическая акция плоггинг-забег состоялась в московском Тимирязевском парке. В мероприятии участвовали сотрудники Компании с членами семей и друзьями.

Плоггинг — международное экологическое движение, суть которого заключается в совмещении бега трусцой со сбором бытового мусора. Подобные мероприятия способствуют поддержанию чистоты в городских пространствах, объединяют участников общей целью, а также позволяют провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья.

В рамках забега эковолонтёры преодолели дистанцию протяжённостью почти 10 км и собрали 250 кг мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений и популяризация здорового образа жизни – важная часть социальной политики «Роснефти». Волонтёрство является важным элементом корпоративной культуры Компании. Силами волонтёров в 2025 году было реализовано около 1700 социальных проектов и мероприятий.

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