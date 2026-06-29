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Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович планирует вновь побороться за пост главы федерации

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович планирует вновь побороться за пост главы федерации
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Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что планирует вновь претендовать на руководящий пост.

«Для меня было настоящей честью исполнять обязанности президента ФИДЕ на протяжении последних восьми лет.

Я искренне благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтёрам — их доверие, преданность делу и увлечённость во многом определили этот путь. Вместе мы укрепили ФИДЕ, расширили присутствие шахмат по всему миру и стали вкладывать больше средств в программы для детей, женщин, пожилых людей, а также в образовательные и социальные проекты.

Но это не конечная точка — это фундамент для того, что ждёт нас впереди. Шахматы сформировали мой взгляд на лидерство: оно должно строиться на ответственности, терпении и осознанности. Работа на посту президента ФИДЕ лишь укрепила эту убеждённость.

Сегодня я объявляю, что намерен баллотироваться на новый срок в качестве президента Международной шахматной федерации. Ещё многое предстоит сделать. Каждая федерация заслуживает возможности развиваться — при поддержке, которая будет учитывать её уникальные потребности и амбиции.

Вместе мы сможем и дальше создавать новые возможности, укреплять наше глобальное шахматное сообщество и добиваться того, чтобы шахматы оставались инструментом просвещения, инклюзивности и стремления к совершенству.

Каждый ход имеет значение. Каждый человек важен», — написал Дворкович в социальных сетях.

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