Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович планирует вновь побороться за пост главы федерации

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что планирует вновь претендовать на руководящий пост.

«Для меня было настоящей честью исполнять обязанности президента ФИДЕ на протяжении последних восьми лет.

Я искренне благодарен федерациям, игрокам, организаторам, сотрудникам и волонтёрам — их доверие, преданность делу и увлечённость во многом определили этот путь. Вместе мы укрепили ФИДЕ, расширили присутствие шахмат по всему миру и стали вкладывать больше средств в программы для детей, женщин, пожилых людей, а также в образовательные и социальные проекты.

Но это не конечная точка — это фундамент для того, что ждёт нас впереди. Шахматы сформировали мой взгляд на лидерство: оно должно строиться на ответственности, терпении и осознанности. Работа на посту президента ФИДЕ лишь укрепила эту убеждённость.

Сегодня я объявляю, что намерен баллотироваться на новый срок в качестве президента Международной шахматной федерации. Ещё многое предстоит сделать. Каждая федерация заслуживает возможности развиваться — при поддержке, которая будет учитывать её уникальные потребности и амбиции.

Вместе мы сможем и дальше создавать новые возможности, укреплять наше глобальное шахматное сообщество и добиваться того, чтобы шахматы оставались инструментом просвещения, инклюзивности и стремления к совершенству.

Каждый ход имеет значение. Каждый человек важен», — написал Дворкович в социальных сетях.