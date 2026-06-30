Европейская федерация гимнастики перенесла Генеральную ассамблею из-за допуска россиян

Европейская федерация гимнастики на своём официальном сайте опубликовала заявление о переносе внеочередной Генеральной ассамблеи в режиме онлайн на более ранний срок из-за более пристального изучения ситуации в регионе в связи с решением Международной федерации гимнастики допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.

«В понедельник, 29 июня 2026 года, Европейская федерация гимнастики запланировала проведение внеочередной Генеральной ассамблеи в связи с решением Международной федерации гимнастики разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях без ограничений.

На этой Генеральной ассамблее было принято решение перенести 3-ю виртуальную внеочередную Генеральную ассамблею на как можно более ранний срок, но не позднее 3 августа 2026 года. В качестве обоснования принятого решения было высказано мнение, что для изучения ситуации в Европе после решения Международной федерации гимнастики (FIG) от 18 мая 2026 года об отмене всех ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов и специальных правил требуется больше времени», — гласит заявление.