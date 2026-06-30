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Дегтярёв заявил, что спор между ВАДА и РУСАДА близится к завершению

Дегтярёв заявил, что спор между ВАДА и РУСАДА близится к завершению
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ВАДА официально уведомило Министерство спорта России о том, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после того, как стороны урегулируют вопрос судебных расходов. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», подготовленного Министерством спорта России совместно с депутатами. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса ВАДА.

Следующее, что предстоит сделать, – провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году. В октябре 2025 г. на полях X сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте мы обсуждали с гендиректором ВАДА Оливье Ниггли предстоящую работу экспертов организации», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

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