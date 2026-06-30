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«Никаких мужчин в женском спорте». Трамп — о запрете трансгендеров* в женских стартах

«Никаких мужчин в женском спорте». Трамп — о запрете трансгендеров* в женских стартах
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Верховного суда запретить трансгендерным* спортсменкам участвовать в женских и девичьих школьных спортивных соревнованиях. Вердикт был вынесен по делам штатов Айдахо и Западная Вирджиния.

Фото: Пресс-служба Белого дома президента США

Судьи постановили, что такие запреты не противоречат Конституции США и федеральному закону о запрете дискриминации по половому признаку. Решение суда фактически легитимизирует подобные законы, которые уже действуют как минимум в 27 штатах США.

«Большая победа: Верховный суд США только что вынес решение против мужчин, играющих в женском спорте. Вау! Это убирает эту нелепую ситуацию со стола!!!» — написал Трамп на своей странице в социальных сетях.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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