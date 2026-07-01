Велогонщик Закарин рассказал о причинах возвращения с Кипра в Татарстан

Призёр и победитель этапов Гранд-Тура велогонщик Ильнур Закарин рассказал, почему решил вернуться с Кипра в Татарстан.

– Все уже привыкли, что вы на Кипре, а вы как-то резко вернулись в Татарстан. В чём ключевая причина?

– Мне до сих пор пишут киприоты, просят помочь с выбором велосипеда – не все ещё поняли, что я переехал. А причина – велоспорт. Я болею этим и вернулся исключительно из-за него. Когда на соревнованиях увидел те же лица, с которыми я гонялся 20 лет назад, и понял, что ничего не делается – был ступор. Записал видео, поделился мнением, на следующий день в Москве случайно встретил президента федерации. Мы пообщались, я понял, что надо двигаться. И остался.

– Рассматривали именно Казань?

– Только Татарстан. Я люблю республику, хочу помогать спорту здесь.

– На Кипре велоспорт развивать было бы проще?

– Мы там совместно с федерацией и Минспорта Кипра проделали большую работу. Я получил важный опыт.

Но на Кипре объяснить, что такое велоспорт, оказалось тяжелее, чем здесь. Когда я был профи и базировался там 12 лет, я всегда тренировался один, не было ни любителей, ни профи.

После запуска клуба ребят стало очень много. Мы делали благотворительные заезды на 200-300 км, собиралось по 300 человек. Там много русских, они все занимались велоспортом благодаря нам, — сказал Закарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.