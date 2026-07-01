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«Инвестиции на одного человека — миллион рублей». Закарин — о финансах в велоспорте

«Инвестиции на одного человека — миллион рублей». Закарин — о финансах в велоспорте
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Призёр и победитель этапов гранд-тура российский велогонщик Ильнур Закарин рассказал о ценах в велоспорте.

– Сколько сегодня стоит базовый велосипед для серьёзного уровня?
– Всё дорого. Первоначальные инвестиции на одного человека — около миллиона рублей. Но для начала достаточно круглых колёс и базового ТО. Не надо смотреть на карбоновые бренды. Можно за 30 тыс. купить байк и кататься. Ощущения будут те же. А если уже ребёнок хочет в спортивное отделение — тогда мы поддержим.

– Китайских великов не стоит бояться? С санкциями всё доезжает?
– Наценок за логистику дополнительных нет. Почти весь инвентарь производится на Тайване или в Китае. Сейчас китайские заводы стали делать байки под своими брендами, иногда они выглядят как именитые марки. Я сам на них ездил, проблем не было.

– Обязательно смотреть на Shimano?
– Я фанат Shimano, поэтому буду брать его. Но китайцы начали производить трансмиссию, многие её хвалят. Возможно, доберёмся и до них, — сказал Закарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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