В Федерации велоспорта Татарстана планируют международные старты в Казани через год

Президент Федерации велоспорта Республики Татарстан Ильнур Закарин рассказал о планах провести международные соревнования в Казани.

– Чемпионат России – не максимум для Казани? Есть мысли проводить международные старты?

– На следующий год планируем. Новый президент федерации за неделю работы разрешил ситуацию, чтобы наши юноши и юниоры выступали под флагом страны. Надеюсь, наш челнинский парень поедет на первенство Европы. Начнём с малого: пригласим соседей по СНГ, страны исламского мира, постепенно доберёмся до больших стартов. Отдохнём и будем на следующий год планировать.

– В Дубае много денег вкладывают в велоспорт. Ждать ли представителей ОАЭ в Татарстане?

– У меня хороший контакт с генеральным менеджером команды ОАЭ, где гоняется Тадей Погачар, будем взаимодействовать. Они заасфальтировали круг 90 километров для велосипедов, планируют велометро с кондиционерами – большие проекты, — сказал Закарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.