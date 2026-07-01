Закарин — о российском велоспорте: нужно развивать всё глобально, нет системной работы

Призёр и победитель этапов гран-тура велогонщик Ильнур Закарин рассказал о развитии российского велоспорта.

– Насколько реально поднять российский велоспорт? На Олимпиаде в Париже мы увидели наше место в мировом пелотоне...

– Не смогу ответить в двух словах, потому что сейчас глобально всё нужно развивать. Мы работаем, чтобы стало лучше. Нет системной работы. В велоспорте много задач: детский спорт, любительский, BMX, маунтинбайк. По моему мнению, надо начинать с детских школ.

Сейчас пришёл новый президент, Олег Сиенко, команда осталась почти та же, но руководитель другой. Появилось пять человек, отвечающих за субъекты – я отвечаю за Приволжский округ. Нам выделяют деньги из федерации, и мы распределяем их внутри регионов. Уже есть развитие, понятно, с кого спрашивать.

– Как соотносятся общая велокультура в стране и интерес к спорту? В Нидерландах и Бельгии все на велосипедах.

– После ковида любительский спорт сильно шагнул вперёд — в Москве и Питере в первую очередь, но Уфа и Казань тоже набирают обороты. Чем больше любителей, тем больше вероятность, что их дети пойдут в велоспорт профессионально.

Наша задача — открыть отделение, куда детям идти заниматься. В прошлом году после чемпионата России люди писали и спрашивали, куда отдать ребёнка. И мне было неловко, что в Казани нет отделения велоспорта.

Важный плюс велоспорта: можно начать в позднем возрасте, перейти из других видов. Ремко Эвенпул – бывший футболист, Примож Роглич перешёл из прыжков с трамплина и выиграл «Тур де Франс». Так что в 15 лет можно спокойно приходить к нам, — сказал Закарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.