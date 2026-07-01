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В Федерации велоспорта Татарстана рассказали о перекрытиях дорог на ЧР в Казани

В Федерации велоспорта Татарстана рассказали о перекрытиях дорог на ЧР в Казани
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Президент Федерации велоспорта Республики Татарстан Ильнур Закарин рассказал, были ли проблемы в организации чемпионата России из-за его перенесения в Казань.

– Чемпионат России экстренно перенесли в Казань из Нижнего Новгорода. Это создаёт дополнительные сложности?
– Нет, проблем никаких не было. Всё стало известно сильно заранее, ещё зимой. У федерации много соревнований, они не могут выделить команду под организацию чемпионата, поэтому многие моменты решили заранее. Из всероссийской федерации к организации подключились меньше месяца назад.

– В Казани не было логистических сложностей? Люди часто жалуются на перекрытия.
– В прошлом году явного негатива не было. Я смотрю комментарии в соцсетях: есть те, кто недоволен всем и просит ездить в лесу, но хороших отзывов тоже много.

В Казани из-за большого количества спортивных и других мероприятий люди устают от перекрытий. Но в выходные это не так страшно – у нас традиция проводить выходные с родными. Каждую пятницу многие уезжают на дачу или к родителям, я тоже так стараюсь делать. А кто останется в городе — придёт на соревнования, — сказал Закарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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