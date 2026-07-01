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Велогонщик Закарин рассказал о работе академии своего имени

Велогонщик Закарин рассказал о работе академии своего имени
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Президент Федерации велоспорта Республики Татарстан Ильнур Закарин рассказал, как ведётся работа с детьми в академии велоспорта своего имени.

– Академия вашего имени – идёт параллельно с делами федерации?
– Да, ведём параллельно. В академии свои сложности, операционные задачи. Штаб пока небольшой. Со временем назначим ответственных, работа станет более системной.

– Говорят, аналогов академии в России нет. В чём уникальность?
– Мы отбираем талантливых детей и полностью за них отвечаем. Родители ничего не платят: полное обеспечение за счёт нас, училища олимпийского резерва и министерства спорта Республики Татарстан. Рустам Нургалиевич [Минниханов] (глава Республики Татарстан. — Прим. «Чемпионата») нас поддержал. Понимаем, что из 15 детей не все станут чемпионами, поэтому даём образование и социальную адаптацию. Просим учителей не закрывать глаза на спортсменов, а максимально их развивать. Если из ребёнка не вышло большого спортсмена, нам не стыдно будет в 18 лет отдать его родителям — он сможет развиваться дальше в своей сфере.

Сейчас по всей России на профессиональном уровне выделяются три человека, их выжигают в 15-18 лет, сил не остаётся — и они завязывают. Мы даём минимальную нагрузку, образование, а с 18 лет начинаем наращивать объёмы, они выходят на скорость и переходят в профи-команды, — сказал Закарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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