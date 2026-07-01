Российские батутисты отказались от этапа Кубка мира из-за запрета на гимн и флаг

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в четвёртом этапе Кубка мира в Португалии под эгидой World Gymnastics из-за требования выступать в нейтральном статусе.

«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, сборная России отказалась от участия в турнире», — приводит слова главного тренера сборной России по прыжкам на батуте Алексея Рыжкова Федерация гимнастики России.

Этап Кубка мира состоится с 4 по 5 июля в Коимбре, Португалия.

Напомним, 17 мая 2026 года исполком World Gymnastics снял все ограничения и вернул право российским спортсменам выступать с российским флагом и государственным гимном.