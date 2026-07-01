Польша не выдала визы российским гребцам-слаломистам

Польша не дала визы российским юниорам гребцам-слаломистам, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира.

«В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну. Поэтому по независящим от нас причинам не участвуем в соревнованиях в Польше», — приводит слова главного тренера сборной России Максима Образцова «РИА Новости Спорт».

Юниорский и молодёжный чемпионат мира проходит в Кракове, Польша, с 30 июня по 5 июля.