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ФИДЕ представила обновлённые рейтинги, Александра Горячкина — лучшая среди россиян

ФИДЕ представила обновлённые рейтинги, Александра Горячкина — лучшая среди россиян
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на своём официальном сайте опубликовала обновлённые рейтинг-листы среди мужчин и женщин.

Среди мужчин на июль 2026 года лидером остаётся норвежец Магнус Карлсен. Россияне не попали в топ-10 рейтинга. У женщин лидирует китаянка Ифань Хоу, а наивысшую позицию среди россиянок занимает Александра Горячкина, она шестая.

Топ-10 рейтинга ФИДЕ среди мужчин:

  1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 очка.
  2. Фабиано Каруана (США) — 2792.
  3. Хикару Накамура (США) — 2792.
  4. Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 2777.
  5. Винсент Каймер (Германия) — 2767.
  6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2766.
  7. Уэсли Со (США) — 2765.
  8. Аниш Гири (Нидерланды) — 2764.
  9. Арджун Эригайси (Индия) — 2757.
  10. И Вэй (Китай) — 2753.

Топ-10 рейтинга ФИДЕ среди женщин:

  1. Ифань Хоу (Китай) — 2596 очков.
  2. Тинцзе Лэй (Китай) — 2566.
  3. Вэньцзюнь Цзюй (Китай) — 2560.
  4. Цзиньэр Чжу (Китай) — 2550.
  5. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 2538.
  6. Александра Горячкина (Россия) — 2536.
  7. Анна Музычук (Украина) — 2529.
  8. Хампи Конеру (Индия) — 2524.
  9. Чжунъи Тань (Китай) — 2517.
  10. Александра Костенюк (Швейцария) — 2508.
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