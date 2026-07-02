ФИДЕ представила обновлённые рейтинги, Александра Горячкина — лучшая среди россиян
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на своём официальном сайте опубликовала обновлённые рейтинг-листы среди мужчин и женщин.
Среди мужчин на июль 2026 года лидером остаётся норвежец Магнус Карлсен. Россияне не попали в топ-10 рейтинга. У женщин лидирует китаянка Ифань Хоу, а наивысшую позицию среди россиянок занимает Александра Горячкина, она шестая.
Топ-10 рейтинга ФИДЕ среди мужчин:
- Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 очка.
- Фабиано Каруана (США) — 2792.
- Хикару Накамура (США) — 2792.
- Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 2777.
- Винсент Каймер (Германия) — 2767.
- Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2766.
- Уэсли Со (США) — 2765.
- Аниш Гири (Нидерланды) — 2764.
- Арджун Эригайси (Индия) — 2757.
- И Вэй (Китай) — 2753.
Топ-10 рейтинга ФИДЕ среди женщин:
- Ифань Хоу (Китай) — 2596 очков.
- Тинцзе Лэй (Китай) — 2566.
- Вэньцзюнь Цзюй (Китай) — 2560.
- Цзиньэр Чжу (Китай) — 2550.
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 2538.
- Александра Горячкина (Россия) — 2536.
- Анна Музычук (Украина) — 2529.
- Хампи Конеру (Индия) — 2524.
- Чжунъи Тань (Китай) — 2517.
- Александра Костенюк (Швейцария) — 2508.
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