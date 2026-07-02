ФИДЕ представила обновлённые рейтинги, Александра Горячкина — лучшая среди россиян

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на своём официальном сайте опубликовала обновлённые рейтинг-листы среди мужчин и женщин.

Среди мужчин на июль 2026 года лидером остаётся норвежец Магнус Карлсен. Россияне не попали в топ-10 рейтинга. У женщин лидирует китаянка Ифань Хоу, а наивысшую позицию среди россиянок занимает Александра Горячкина, она шестая.

Топ-10 рейтинга ФИДЕ среди мужчин:

Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 очка. Фабиано Каруана (США) — 2792. Хикару Накамура (США) — 2792. Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 2777. Винсент Каймер (Германия) — 2767. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2766. Уэсли Со (США) — 2765. Аниш Гири (Нидерланды) — 2764. Арджун Эригайси (Индия) — 2757. И Вэй (Китай) — 2753.

Топ-10 рейтинга ФИДЕ среди женщин:

Ифань Хоу (Китай) — 2596 очков. Тинцзе Лэй (Китай) — 2566. Вэньцзюнь Цзюй (Китай) — 2560. Цзиньэр Чжу (Китай) — 2550. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 2538. Александра Горячкина (Россия) — 2536. Анна Музычук (Украина) — 2529. Хампи Конеру (Индия) — 2524. Чжунъи Тань (Китай) — 2517. Александра Костенюк (Швейцария) — 2508.