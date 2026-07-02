«Будут гадить». Губерниев — о втором случае запрета российской символики на соревнованиях

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал запрет на использование российского флага российскими батутистами на Кубке мира в Португалии. Российские спортсмены отказались от участия на турнире.

«Эта история, которая сейчас превращается в симптоматику. Понятно, что люди будут гадить, несмотря на решения соответствующих органов. Демократические страны показывают полное отсутствие работы демократических институтов. Есть соответствующее решение CAS, есть решение Международного олимпийского комитета, есть положение о допуске. Это то, с чем мы будем сталкиваться, к сожалению.

Здесь нужно по-прежнему обращаться в соответствующие инстанции и добиваться того, чтобы эти страны и города лишались возможности проводить соревнования. Но есть ещё третий момент — США по-хамски обошлись со сборной Ирана, не пустили судью ФИФА из Сомали, обыскивали сборную Узбекистана. Ты пойди предъяви Америке, потому что это право сильного. Поэтому я всегда говорил, что надо заниматься своей страной! Чтобы Россиюшка наша была сильная. И чтобы пикнуть рядом никто не мог, принимая неверные решения», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла все ограничения на участие россиян в международных соревнованиях, однако организаторы Кубка мира в Португалии разрешили участвовать россиянам только в нейтральном статусе. Несколькими днями ранее по той же причине российские гимнастки отказались от участие в Кубке Вызова по художественной гимнастике в Румынии.