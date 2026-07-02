В Москве прошли форум «Спорт и Бизнес» и церемония награждения премии «Спорт и Россия»

25 июня в отеле «МонАрх Москва» прошёл 13-й форум «Спорт и Бизнес» и состоялась церемония награждения Премии «Спорт и Россия – 2026», которая с 2014 года отмечает компании, проекты и специалистов, вносящих значимый вклад в развитие спортивной индустрии страны. На одной площадке собрались представители спортивного бизнеса, медиасферы, корпоративного сегмента, профильных общественных организаций и брендов, формирующих современную экосистему российского спорта.

Деловая программа форума была посвящена ключевым точкам роста спортивного рынка: маркетингу, медиа, событийным интеграциям, корпоративному спорту, спонсорству и новым форматам взаимодействия с аудиторией. В числе участников программы – генеральный информационный партнёр «Чемпионат», а также: РФС, Team Tutberidze, VK Fest, «Спорт-экспресс», РФС, МТС Банк, ПАО «Банк ПСБ», Спортобщество «Россия», представляющие медиа, спортивные организации, банковский сектор и отраслевые объединения.

Особое внимание в этом году привлекло участие почётных гостей форума – Рустама Набиева (альпинист, спортсмен, единственный в мире человек, который взошёл на Эверест на руках) и Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского. Присутствие известных спортсменов и медийных персон усилило статус мероприятия как площадки, где встречаются лидеры индустрии, бизнеса и спортивного сообщества.

Итогом дня стала торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Спорт и Россия» – 2026. В 2026 году награды получили проекты, связанные с развитием спортивной инфраструктуры, продвижением спорта, образованием, производством оборудования, корпоративной культурой и устойчивыми социальными инициативами в отрасли.

Среди лауреатов Премии «Спорт и Россия» – 2026 – DDX Fitness, курорт «Газпром Поляна», Совкомбанк, «Чемпионат», Школа плавания №1, Падел-арена РМК, «Советский спорт», Единый ЦУПИС, «РОЛЬФ», РГ Медиа, Академия единоборств РМК, «ЛЕГЕНДА» и многие другие. Такой состав победителей показывает, что спортивная индустрия сегодня развивается сразу в нескольких направлениях – от создания и оснащения инфраструктуры до медиапроектов, продвижения спорта, корпоративных инициатив и формирования новой спортивной культуры.

Акцент форум сделал на темах медиа и продвижения спорта. В деловой программе обсуждались ребрендинг, роль спортивных медиа, работа с образом спортсмена, интеграция брендов в массовые мероприятия и новые модели коммуникации с болельщиками и зрителями.

Форум также подтвердил, что спорт всё активнее используется как инструмент корпоративной культуры, вовлечённости сотрудников и борьбы с выгоранием. Среди спикеров этого блока – представители Альфа-Банка, МТС Банка, ПСБ, Happy Job, STAYFITT и РФС, которые обсуждали реальные кейсы корпоративного спорта и его влияние на внутренние коммуникации и командную среду.

В числе спикеров деловой программы также выступил Мухаев Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, тренер, представивший подход к внедрению инноваций через конверсию спортивных технологий – как инструмент адаптации современных методик тренировки в практику и повышения эффективности подготовки спортсменов.

«На мой взгляд, ценность подобных форумов заключается в возможности донесения разноплановых инициатив в сфере физической культуры и спорта до широкого круга специалистов данной отрасли из различных регионов нашей страны. Восприятие профильной аудиторией представляемых на форуме инициатив является своего рода экспертной оценкой и в случае практической ценности способствует дальнейшему их продвижению и реализации», – подчеркнул Сергей Владимирович Мухаев.

Отдельного внимания заслуживает и состав партнёров проекта, объединивших вокруг форума и Премии представителей разных направлений спортивной и деловой среды. В числе партнёров мероприятия были отмечены сеть салонов тайского SPA «Тайрай», Спортобщество «Россия» и ГК «Капитель», участие которых подчеркнуло межотраслевой характер проекта и его объединяющую роль для бизнеса, общественных институтов и спортивного сообщества.

Форум «Спорт и Бизнес» и Премия «Спорт и Россия» – 2026 в очередной раз подтвердили, что спортивная индустрия в России развивается на стыке бизнеса, медиа, общественных инициатив и корпоративных практик. Сегодня в центре внимания – не только результаты соревнований, но и качество спортивной инфраструктуры, сила брендов, эффективность партнёрств, вовлечение аудитории и долгосрочное влияние спорта на общество.

«Премии в спортивной индустрии — это не только признание заслуг, но и стимул для всей отрасли. Они помогают развивать культуру заботы о здоровье сотрудников, объединяют профессионалов и задают отраслевые ориентиры. Новые инструменты — от цифровых платформ до решений на основе данных — расширяют возможности для вовлечения аудитории и повышения эффективности, тем самым делая спорт драйвером роста», — отмечает руководитель отдела внедрения исследований и аналитики Happy Job Ольга Бородай.

Отдельный вывод форума и Премии связан с тем, что наиболее заметные проекты в спортивной индустрии сегодня – это не разовые инициативы, а решения, которые можно масштабировать и тиражировать. Лауреаты и партнёры форума демонстрируют, как сочетание инфраструктурных проектов, медийных форматов, корпоративных программ и социально ориентированных инициатив позволяет формировать устойчивую экосистему спорта и вовлекать в неё новые аудитории.