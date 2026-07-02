Нижний Новгород примет один из крупнейших инклюзивных фестивалей страны

Спортивный фестиваль «Пари на равных» пройдёт с 31 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. В этом году событие расширяет географию: впервые к нему присоединится город Бор.

31 июля Бор станет соревновательной площадкой фестиваля. С 10:00 в спорткомплексе «Академия 52» стартуют турниры по адаптивным видам спорта с участием спортсменов из регионов России и Беларуси.

1 августа фестиваль продолжится на Стрелке в Нижнем Новгороде, где откроется инклюзивный спортивный парк. Гости с инвалидностью смогут посетить его бесплатно, познакомиться с адаптивными видами спорта, пообщаться со спортсменами и попробовать свои силы в различных дисциплинах.

Программа этого года стала ещё насыщеннее. Ключевым событием станет нижегородский этап Всероссийского кубка по мини-футболу для людей с синдромом Дауна. За победу поборются ФК «Сияние» (Нижегородская область), «47 в Игре» (Ленинградская область), «Зубры» (Республика Беларусь) и «Синдром любви» (Москва).

Сильнейшие команды выйдут в финал осенью в Санкт-Петербурге. Победитель получит сертификат на 100 000 рублей на спортинвентарь. Лучшие игроки отправятся в Анталью на товарищеский матч со сборной Турции.

На фестивале пройдут открытые тренировки и мастер‑классы для воспитанников адаптивных секций и всех гостей. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) освоят ловлю, передачу и ведение мяча. Спортсмены на колясках покажут тактические взаимодействия, а глухие и слабослышащие баскетболисты устроят мини‑турнир. Профессиональный баскетболист Евгений Бабурин проведёт тренировку и автограф‑сессию.

На площадках также пройдут соревнования по шоудауну, дартсу, бочча и корнхолу. Для спортсменов с нарушением слуха и с ПОДА организуют турнир по кёрлингу. А в перерывах между играми можно будет насладиться выступлениями гимнастов, поучаствовать в динамичных гонках или расслабиться на йоге под открытым небом.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться в официальном сообществе «ВКонтакте».