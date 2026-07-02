Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Нижний Новгород примет один из крупнейших инклюзивных фестивалей страны

Нижний Новгород примет один из крупнейших инклюзивных фестивалей страны
Комментарии

Спортивный фестиваль «Пари на равных» пройдёт с 31 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. В этом году событие расширяет географию: впервые к нему присоединится город Бор.

31 июля Бор станет соревновательной площадкой фестиваля. С 10:00 в спорткомплексе «Академия 52» стартуют турниры по адаптивным видам спорта с участием спортсменов из регионов России и Беларуси.

1 августа фестиваль продолжится на Стрелке в Нижнем Новгороде, где откроется инклюзивный спортивный парк. Гости с инвалидностью смогут посетить его бесплатно, познакомиться с адаптивными видами спорта, пообщаться со спортсменами и попробовать свои силы в различных дисциплинах.

Программа этого года стала ещё насыщеннее. Ключевым событием станет нижегородский этап Всероссийского кубка по мини-футболу для людей с синдромом Дауна. За победу поборются ФК «Сияние» (Нижегородская область), «47 в Игре» (Ленинградская область), «Зубры» (Республика Беларусь) и «Синдром любви» (Москва).

Сильнейшие команды выйдут в финал осенью в Санкт-Петербурге. Победитель получит сертификат на 100 000 рублей на спортинвентарь. Лучшие игроки отправятся в Анталью на товарищеский матч со сборной Турции.

На фестивале пройдут открытые тренировки и мастер‑классы для воспитанников адаптивных секций и всех гостей. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) освоят ловлю, передачу и ведение мяча. Спортсмены на колясках покажут тактические взаимодействия, а глухие и слабослышащие баскетболисты устроят мини‑турнир. Профессиональный баскетболист Евгений Бабурин проведёт тренировку и автограф‑сессию.

На площадках также пройдут соревнования по шоудауну, дартсу, бочча и корнхолу. Для спортсменов с нарушением слуха и с ПОДА организуют турнир по кёрлингу. А в перерывах между играми можно будет насладиться выступлениями гимнастов, поучаствовать в динамичных гонках или расслабиться на йоге под открытым небом.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться в официальном сообществе «ВКонтакте».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android