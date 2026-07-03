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«Чемпионат» приглашает на фотовыставку «Путь чемпионов» на Старом Арбате

«Чемпионат» приглашает на фотовыставку «Путь чемпионов» на Старом Арбате
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С 1 по 28 июля на Старом Арбате в Москве проходит уличная фотовыставка «Путь чемпионов» — спецпроект спортивного портала «Чемпионат», посвящённый преемственности поколений в российском спорте.

28 портретов — 14 состоявшихся больших звёзд и 14 восходящих талантов — расскажут о том, как спортивные традиции передаются от легенд к новым героям.

Фото: «Чемпионат»

Каждое поколение спортсменов создаёт свою историю. Одни уже стали символами российского спорта и завоевали трофеи и медали. Другие начали свой большой путь, но уже заявили о себе громкими победами и яркими достижениями. Вместе они показывают, как рождаются легенды и продолжаются спортивные традиции страны. В этом заключается путь чемпионов.

Выставка объединяет истории легендарных атлетов и новых героев, демонстрируя связь поколений и давая жителям и гостям Москвы возможность увидеть будущее российского спорта.

Фото: «Чемпионат»

Формат: уличная фотовыставка под открытым небом.
Пары «легенда —преемник» представлены на отдельных стендах с краткой биографией и историей достижений каждого спортсмена.

Каждая пара символизирует эстафету поколений в своём виде спорта:
— футбол (Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов);
— хоккей (Александр Овечкин, Иван Демидов);
— баскетбол (Андрей Кириленко, Егор Дёмин);
— волейбол (Максим Михайлов, Дмитрий Волков);
— теннис (Мария Шарапова, Мирра Андреева);
— прыжки в высоту/прыжки с шестом (Мария Ласицкене, Полина Кнороз);
— лыжный спорт (Александр Большунов, Савелий Коростелёв);
— биатлон (Антон Шипулин, Даниил Серохвостов);
— фигурное катание (Алина Загитова, Аделия Петросян);
— бокс (Сергей Ковалёв, Дмитрий Бивол);
— художественная гимнастика (Дина Аверина, Лала Крамаренко);
— плавание (Юлия Ефимова, Евгения Чикунова);
— гимнастика (Алия Мустафина, Ангелина Мельникова);
— автоспорт (Эдуард Николаев, Богдан Каримов).

«Идея проекта родилась из желания показать, что спорт — это не только секунды и очки. Это эстафета, которая передаётся от чемпионов к их наследникам. Мы хотим, чтобы каждый смог почувствовать гордость за наших спортсменов — за тех, кто уже вписал своё имя в историю, и тех, кто только начинает этот путь», — Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата».

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