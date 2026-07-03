Лучшие мировые гроссмейстеры провели мастер-классы для детей в ЦДМ на Лубянке

1 июля в Центральном детском магазине на Лубянке прошли открытые мастер-классы в рамках международного турнира «Шахматные звёзды 2026». Мероприятие объединило юных финалистов проекта, любителей интеллектуального спорта и ведущих гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Китая.

Гости Центрального детского магазина смогли наблюдать за играми мировых звёзд шахмат, пообщаться с известными спортсменами, взять автографы и получить советы перед решающими днями турнира. Особой частью программы стали увлекательные сеансы игры вслепую, которые на нескольких досках провели Евгений Томашевский и Шанлей Лу.

Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звезды 2026»

В этом формате шахматисты не видят доски и удерживают в памяти все позиции фигур, просчитывая ходы соперников. Для зрителей и молодых игроков сеансы стали одной из самых зрелищных частей программы: шахматы здесь показали себя не только как спорт, но и как искусство концентрации, памяти и точного расчёта.

Результаты: Свиридова София, Герасименко Валерия, Каминский Даниил, Демидов Владимир и Дронов Иван сыграли вничью, Тыртышников Лука одержал победу.

«Сегодня мы впервые принимали звёзд мировых шахмат в ЦДМ на Лубянке. В главном атриуме успешно прошли открытые мастер-классы и автограф-сессии с участием легендарных гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Китая. Такой формат мероприятия вызвал большой интерес и у детей, и у взрослых. Мы будем продолжать проводить такие шахматные встречи и в будущем!» — рассказала директор по маркетингу ЦДМ на Лубянке Мария Бежанова.

«Шахматные звёзды» традиционно уделяют особое внимание развитию молодого поколения игроков. Проект дает юным шахматистам возможность не только соревноваться друг с другом, но и лично встретиться с сильнейшими гроссмейстерами, чьи партии они изучают и разбирают.

Основные игровые дни «Шахматных звёзд 2026» пройдут со 2 по 6 июля в районном центре «Место встречи Витязь» на улице Миклухо-Маклая, 27А. Более 200 юных финалистов выступят в соревнованиях по быстрым шахматам и блицу вместе с ведущими гроссмейстерами мира. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях: до 9, до 11, до 13 и до 17 лет.

Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звезды 2026»

В основном турнире примут участие Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский, Шанлей Лу, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Общий призовой фонд «Шахматных звёзд 2026» составляет 15 млн рублей.

Главный судья турнира — исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов. Комментатор основного турнира среди взрослых —международный гроссмейстер Сергей Шипов. Генеральный информационный партнёр – спортивный портал «Чемпионат».