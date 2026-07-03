Прошло торжественное открытие международного турнира «Шахматные звёзды — 2026»

1 июля в ресторане Shore House в Estate Mall состоялось торжественное открытие международного турнира «Шахматные звёзды — 2026». Вечер объединил ведущих гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Китая, друзей и партнёров проекта, а также поклонников шахматного спорта.

Центральным событием вечера стала жеребьёвка участников основного турнира. Её провёл главный судья «Шахматных звёзд — 2026», исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов. Ведущим мероприятия выступил Адам Березов.

По итогам жеребьёвки номера участников распределились следующим образом — в порядке от первого до 10-го: Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Евгений Томашевский, Теймур Раджабов, Александра Горячкина, Шанлей Лу, Андрей Есипенко.

Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звезды 2026»

Гости вечера стали свидетелями жеребьёвки, пообщались с гроссмейстерами и организаторами, а также узнали больше о программе турнира и его участниках. В неформальной атмосфере Shore House шахматный спорт на один вечер вышел за пределы игрового поля: в центре внимания оказались люди, которые совсем скоро определят победителей турнира.

Звёздные гости открытия: Марюс Вайсберг, Тамова Мадина, Ульяна Васильева, Анастасия Назаренко, Дарья Шкурихина. Музыкальное сопровождение вечера — кавер-группа Replay.

«Шахматные звёзды» стали для нас не просто турниром, а устойчивой традицией, которая с каждым годом растёт вместе с участниками. Мы видим, как юные игроки, пришедшие в проект несколько лет назад, сегодня уверенно выходят на серьёзный уровень. Для нас важно сохранять эту среду — открытую, конкурентную и вдохновляющую», — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звезды 2026»

Основные игровые дни международного турнира «Шахматные звёзды — 2026» пройдут со 2 по 6 июля в районном центре «Место встречи Витязь» по адресу: ул. Миклухо-Маклая, 27А. Общий призовой фонд турнира составляет 15 млн рублей.

Особое место в проекте традиционно занимает детский турнир. Более 200 юных финалистов сыграют одновременно с ведущими гроссмейстерами мира в дисциплинах быстрые шахматы и блиц. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях: до 9, до 11, до 13 и до 17 лет.

Главный судья турнира — исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов. Комментатор основного турнира среди взрослых — международный гроссмейстер Сергей Шипов. Генеральный информационный партнёр — спортивный портал «Чемпионат».