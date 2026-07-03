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FIDE дисквалифицировала Владимира Крамника на год за нарушение кодекса этики

FIDE дисквалифицировала Владимира Крамника на год за нарушение кодекса этики
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Комиссия по этике и дисциплине FIDE (EDC) приняла решение дисквалифицировать на год 14-го чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника за публичные обвинения в адрес чеха Давида Навары и американца Дэниеля Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.

EDC наложила на Крамника двухлетний всемирный запрет на участие в турнирах под эгидой FIDE и исполнение официальных шахматных функций. Последние 12 месяцев из двух лет условно отложены на трёхлетний испытательный срок, то есть активный запрет составляет один год при условии отсутствия дальнейших нарушений. Кроме того, Крамнику назначена дополнительная санкция в виде 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества.

FIDE отметила, что решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Комиссии по этике и дисциплине FIDE в течение 21 дня в соответствии с процедурными правилами EDC.

С полным текстом решения Комиссии можно ознакомиться на официальном сайте FIDE.

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