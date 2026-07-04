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Тур де Франс — 2026: когда начнётся, кто покажет веломногодневку

«Тур де Франс» — 2026: когда начнётся, кто покажет веломногодневку
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Сегодня, 4 июля, в 113-й раз в истории стартует гранд-тур по дорогам Франции «Тур де Франс». Первый этап начнётся и закончится в Барселоне. Протяжённость его маршрута составит 19,6 км. Всего гонка будет состоять из 21 этапа. В прямом эфире все этапы веломногодневки покажет Okko.

Права на трансляцию всех этапов «Тур де Франс» 2026 года в России принадлежат Okko.

На веломногодневку заявлено 23 команды и 184 гонщика из 27 стран. Программа «Тур де Франс» 2026 года включает восемь горных этапов, четыре холмистых, семь равнинных, а также индивидуальную и командную разделки. Спортсменам предоставят два дня отдыха. Всего они проедут 3321 км.

Действующим чемпионом «Тур де Франс» является словенец Тадей Погачар.

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