«Это незаконное решение в конечном итоге будет отменено». Крамник — о дисквалификации FIDE

14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник прокомментировал решение FIDE дисквалифицировать его за нарушение этики.

«Только что ознакомился с текстом решения Этической комиссии по делу 12/2025. Я уже заранее подготовил текст своей апелляции, которую намерен подать в ближайшие дни. Дополню его новыми пунктами относительно многочисленных процессуальных и иных нарушений, о которых узнал из сегодняшнего документа. Не вдаваясь в детали, количество вопиющих нарушений ключевых статей регламента FIDE, допущенных Этической комиссией в этом деле, исчисляется десятками.

Абсолютно уверен, это незаконное решение в конечном итоге будет отменено, намерен пройти все необходимые инстанции до самого конца, чтобы восстановить справедливость, в том числе репутацию. Явное и неприкрытое беззаконие должно быть — и будет — наказано», — написал Крамник на своей странице в X.

Ранее стало известно, что Комиссия по этике и дисциплине FIDE (EDC) дисквалифицировала российского шахматиста на год за публичные обвинения в адрес чеха Давида Навары и американца Дэниела Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать со следствием Комиссии по честной игре.