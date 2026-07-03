Итоги первого игрового дня международного турнира «Шахматные звёзды — 2026»

2 июля в Москве, в районном центре «Место встречи Витязь» на улице Миклухо-Маклая, 27А, стартовали основные соревнования международного турнира «Шахматные звёзды — 2026». В первый игровой день участники взрослого турнира сыграли три тура рапида, а более 200 юных финалистов начали борьбу в своих возрастных категориях.

Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звёзды 2026»

После трёх туров единоличным лидером взрослого турнира стал Андрей Есипенко, набравший 2,5 очка. По два очка в активе у Евгения Томашевского, Владислава Артемьева и Лу Шанлэя. Теймур Раджабов, Сергей Карякин и Раунак Садхвани набрали по 1,5 очка. У Екатерины Лагно — одно очко, Александра Горячкина и Валентина Гунина завершили день с 0,5 очка.

Первый игровой день детского турнира открыли специальные гости проекта. Символические первые ходы сделали премьер Большого театра Игорь Цвирко, мастер спорта России международного класса, чемпионка России и Европы по кёрлингу Ульяна Васильева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко, а также солист музыкальной группы Slava Skripka Вячеслав Скрипка.

«Шахматы, как и балет, требуют дисциплины, концентрации и умения слышать партнёра — даже когда он находится по другую сторону доски. Для меня особенно ценно видеть, с каким интересом дети сегодня садятся за игру, не боятся думать, рисковать и искать своё решение. Пусть этот турнир станет для них не только соревнованием, но и началом большой личной истории в шахматах», — отметил премьер Большого театра Игорь Цвирко.

«Мы приехали поддержать ребят и зарядиться их настроением. В шахматах, как и в музыке, важно держать ритм, чувствовать момент и не сдаваться, даже когда партия кажется сложной. Желаем всем участникам уверенности, красивых ходов и удовольствия от игры», — поделился Вячеслав Скрипка, солист группы Slava Skripka.

Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звёзды 2026»

По итогам трёх туров лидеры в детских соревнованиях распределились следующим образом.

В категории до 9 лет в основном зачёте по три очка набрали Елисей Грищенко, Денис Богдашкин и Марк Ханютин. В женском зачёте лидируют Анастасия Храпач, Ольга Синицына и Фелиция Рубцова — у каждой по два очка.

В категории до 11 лет в основном зачёте по три очка у Дмитрия Балашова, Гусейна Асланбекова и Льва Егорушкина. В женском зачёте по 1,5 очка набрали Варвара Бабак, Алиса Клетрова и Дарья Мануйлова.

В категории до 13 лет по три очка в основном зачёте имеют Лев Соболев, Данил Каминский и Артём Горшков. В женском зачёте с двумя очками лидируют София Свиридова, Алиса Наливайко и Варвара Горожанкина.

В категории до 17 лет лидирует Кристина Завиваева, набравшая три очка. За ней следуют Сергей Халяпин и Никита Зименков — по 2,5 очка. В женском зачёте первую тройку составляют Кристина Завиваева — три очка, Ульяна Кусакина — 2,5 очка и Ксения Долотова — два очка.

Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звёзды 2026»

«Шахматные звёзды» традиционно объединяют сильнейших гроссмейстеров мира и новое поколение игроков. Для юных участников это возможность не только побороться за результат, но и выступить в рамках одного турнира с признанными мастерами, наблюдать за их партиями и получать опыт большого международного соревнования.

3 июля гроссмейстеры сыграют очередные три тура рапида. Международный турнир «Шахматные звёзды — 2026» проходит в Москве с 1 по 6 июля. Общий призовой фонд составляет 15 млн рублей.

Главный судья турнира — исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов. Комментатор основного турнира среди взрослых — международный гроссмейстер Сергей Шипов. Генеральный информационный партнёр – спортивный портал «Чемпионат».