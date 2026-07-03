World Athletics оставила в силе отстранение россиян от международных стартов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято по итогам прошедшего заседания совета организации. World Athletics отмечает, что совету был представлен ряд вариантов обновления изначально наложенных санкций.

«Совет и рабочая группа по статусу россиян и белорусов в международных соревнованиях и мероприятиях проявили целеустремлённость и методичность в пересмотре санкций, введённых в отношении России и Беларуси, и в определении условного пути возвращения к международным соревнованиям. Мы представили совету варианты для рассмотрения этого вопроса, однако в силе осталось первоначальное решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, с учётом отсутствия ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров», – приведены слова президента World Athletics Себастьяна Коу в заявлении ассоциации.

Российские и белорусские легкоатлеты отстранены от международных соревнований с 1 марта 2022 года.