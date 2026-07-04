Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кристофер Фрум завершил карьеру в 41 год

Кристофер Фрум завершил карьеру в 41 год
Комментарии

Британский велогонщик Кристофер Фрум, обладатель «тройной короны» («Джиро», «Тур», «Вуэльта»), объявил о завершении карьеры.

На его счету четыре победы на «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017), две — на «Вуэльте» (2011, 2017) и победа на «Джиро д’Италия» в 2018 году.

«К сожалению, в конце августа прошлого года случилось падение. Это был не тот финал, который я хотел бы иметь. Но в тот момент у меня не было сомнений, что всё кончено», — приводит слова Фрума Sky Sports.

Карьера британца пошла на спад после серьёзной аварии на «Критериум дю Дофине» в 2019 году, когда он получил множественные переломы. С тех пор Фрум не одержал ни одной победы. Последним успехом остаётся «Джиро»-2018, где он совершил легендарный сольный отрыв на перевале Колле-де-Финнестре.

Материалы по теме
«Это незаконное решение в конечном итоге будет отменено». Крамник — о дисквалификации FIDE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android