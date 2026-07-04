ВФЛА выразила разочарование решением World Athletics продлить отстранение россиян

️️Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) выразила разочарование решением Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлить отстранение россиян от международных стартов.

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики разочарована очередным дискриминационным решением Совета World Athletics о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой WA.

Очевидно, что это решение идёт вразрез с принципами, декларируемыми Международным олимпийским комитетом и текущими тенденциями в мировом спорте.

Особую озабоченность вызывает, что у целого поколения молодых спортсменов нет возможности выступать на высоком международном уровне — это лишает их важного этапа карьеры и снижает шансы на дальнейший прогресс. Речь прежде всего о юношах и юниорах, которые демонстрируют стабильно высокие результаты, входят в топ‑рейтинги Европы и мира и по праву считаются претендентами на медали на чемпионатах Европы, мира и юношеских Олимпийских играх.

Наша главная цель — возвращение российских спортсменов на международную арену, и ВФЛА твёрдо намерена задействовать все доступные механизмы для решения этой задачи», — говорится в заявлении ВФЛА.