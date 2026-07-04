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ВФЛА выразила разочарование решением World Athletics продлить отстранение россиян

ВФЛА выразила разочарование решением World Athletics продлить отстранение россиян
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️️Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) выразила разочарование решением Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлить отстранение россиян от международных стартов.

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики разочарована очередным дискриминационным решением Совета World Athletics о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой WA.

Очевидно, что это решение идёт вразрез с принципами, декларируемыми Международным олимпийским комитетом и текущими тенденциями в мировом спорте.

Особую озабоченность вызывает, что у целого поколения молодых спортсменов нет возможности выступать на высоком международном уровне — это лишает их важного этапа карьеры и снижает шансы на дальнейший прогресс. Речь прежде всего о юношах и юниорах, которые демонстрируют стабильно высокие результаты, входят в топ‑рейтинги Европы и мира и по праву считаются претендентами на медали на чемпионатах Европы, мира и юношеских Олимпийских играх.

Наша главная цель — возвращение российских спортсменов на международную арену, и ВФЛА твёрдо намерена задействовать все доступные механизмы для решения этой задачи», — говорится в заявлении ВФЛА.

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