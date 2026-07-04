Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене «Мэдисон Сквер Гарден»

Американский футболист, трёхкратный победитель Супербоула, игрок на позиции тайд-энд в команде «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и популярная американская певица Тейлор Свифт официально стали мужем и женой. Свадьба прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в окружении звёздных гостей. Об этом сообщает издание Page Six.

Также сообщается, что в честь молодожёнов на экранах «Мэдисон Сквер Гарден» появилась надпись «JUST&T MARRIED».

Фото: Madison Square Garden

Пресс-секретарь Свифт, Три Пейн, присутствовавшая на свадьбе, также сообщила, что свадебные наряды Свифт и Келси были созданы эксклюзивно в Christian Dior Haute Couture под руководством креативного директора Джонатана Андерсона, а обувь была изготовлена ​​на заказ Christian Louboutin. Ведущим церемонии стал актёр Адам Сэндлер.

Среди знаменитых гостей на мероприятии присутствовали Селена Гомес, Миранда Ламберт, Эд Ширан, Карли Клосс, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Камила Кабелло, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук и многие другие.