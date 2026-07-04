Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене «Мэдисон Сквер Гарден»

Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене «Мэдисон Сквер Гарден»
Комментарии

Американский футболист, трёхкратный победитель Супербоула, игрок на позиции тайд-энд в команде «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и популярная американская певица Тейлор Свифт официально стали мужем и женой. Свадьба прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в окружении звёздных гостей. Об этом сообщает издание Page Six.

Также сообщается, что в честь молодожёнов на экранах «Мэдисон Сквер Гарден» появилась надпись «JUST&T MARRIED».

Фото: Madison Square Garden

Пресс-секретарь Свифт, Три Пейн, присутствовавшая на свадьбе, также сообщила, что свадебные наряды Свифт и Келси были созданы эксклюзивно в Christian Dior Haute Couture под руководством креативного директора Джонатана Андерсона, а обувь была изготовлена ​​на заказ Christian Louboutin. Ведущим церемонии стал актёр Адам Сэндлер.

Среди знаменитых гостей на мероприятии присутствовали Селена Гомес, Миранда Ламберт, Эд Ширан, Карли Клосс, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Камила Кабелло, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук и многие другие.

Материалы по теме
Из-за России и Украины в гимнастике поменяли правила. Скандалов больше не будет?
Из-за России и Украины в гимнастике поменяли правила. Скандалов больше не будет?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android