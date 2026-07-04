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Россияне выиграли медальный зачёт на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию

Россияне выиграли медальный зачёт на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию
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Юниорская сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы 2026 года. Российские спортсмены завоевали 10 золотых и одну серебряную медаль.

Вторыми стали представители Испании. У них на счету одна золотая, восемь серебряных и две бронзовые медали. Третье место заняла команда Италии с двумя серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Чемпионат Европы по синхронному плаванию среди юниоров проходил в Мюнхене (Германия). Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Европейская федерация водных видов спорта отложила полное возвращение национальной символики российским атлетам до сентября 2026 года.

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