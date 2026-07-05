Результаты этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Юджине

4 июля в Юджине, США, прошёл девятый этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Девятый этап. Юджин. Результаты:

Мужчины

110 м с/б

1. Джамал Бритт (США) – 12,86.

2. Джа’Коби Тарп (США) – 12,91.

3. Демарио Принс (Ямайка) – 13,01.

200 м

1. Тейт Тейлор (США) – 19,75.

2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,93.

3. Маканакаише Чарамба (Зимбабве) – 20,11.

400 м

1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 44,00.

2. Рай Бенджамин (США) – 44,11.

3. Крис Бэйли (США) – 44,58.

Миля Боуэрмана

1. Кэмерон Майерс (Австралия) – 3.46,06.

2. Яред Нагьюз (США) – 3.46,61.

3. Итан Стрэнд (США) – 3.46,97.

Метание диска

1. Миколас Алекна (Литва) – 71,06 м.

2. Кристьян Чех (Словения) – 69,94.

3. Роже Стона (Ямайка) – 67,42.

Толкание ядра

1. Леонардо Фаббри (Италия) – 22,74 м.

2. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 22,16.

3. Джордан Гайст (США) – 21,98.

Женщины

100 м

1. Мелисса Джефферсон (США) – 10,78.

2. Ша'Карри Ричардсон (США) – 10,79.

3. Адеджа Ходж (Британские Виргинские острова) – 10,80.

100 м с/б

1. Масаи Расселл (США) – 12,24.

2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,34.

3. Девинн Чарлтон (Багамские Острова) – 12,41.

800 м

1. Лилиан Одира (Кения) – 1.56,19.

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.56,73.

3. Эддисон Уайли (США) – 1.57,70.

Миля

1. Никки Хилц (США) – 4.17,49.

2. Доркус Эвои (Кения) – 4.17,62.

3. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 4.17,80.

3000 м, стипль-чез

1. Фейт Черотич (Кения) – 8.51,74.

2. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.52,84.

3. Марва Бузаяни (Тунис) – 8.54,32.

2 мили

1. Алешин Бавеке (Эфиопия) – 9.20,02.

2. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 9.20,20.

3. Шелби Хулихан (США) – 9.21,42.

Прыжки в длину

1. Тара Дэвис (США) – 7,13.

2. Ларисса Япикино (Италия) – 7,12.

3. Монэ Николс (США) – 7,05.

Толкание ядра

1. Чейз Джексон (США) – 20,56 м.

2. Джессика Шилдер (Нидерланды) – 20,11.

3. Фанни Рос (Швеция) – 19,70.