Результаты этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Юджине

4 июля в Юджине, США, прошёл девятый этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Девятый этап. Юджин. Результаты:
Мужчины
110 м с/б
1. Джамал Бритт (США) – 12,86.
2. Джа’Коби Тарп (США) – 12,91.
3. Демарио Принс (Ямайка) – 13,01.
200 м
1. Тейт Тейлор (США) – 19,75.
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,93.
3. Маканакаише Чарамба (Зимбабве) – 20,11.
400 м
1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 44,00.
2. Рай Бенджамин (США) – 44,11.
3. Крис Бэйли (США) – 44,58.
Миля Боуэрмана
1. Кэмерон Майерс (Австралия) – 3.46,06.
2. Яред Нагьюз (США) – 3.46,61.
3. Итан Стрэнд (США) – 3.46,97.
Метание диска
1. Миколас Алекна (Литва) – 71,06 м.
2. Кристьян Чех (Словения) – 69,94.
3. Роже Стона (Ямайка) – 67,42.
Толкание ядра
1. Леонардо Фаббри (Италия) – 22,74 м.
2. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 22,16.
3. Джордан Гайст (США) – 21,98.
Женщины
100 м
1. Мелисса Джефферсон (США) – 10,78.
2. Ша'Карри Ричардсон (США) – 10,79.
3. Адеджа Ходж (Британские Виргинские острова) – 10,80.
100 м с/б
1. Масаи Расселл (США) – 12,24.
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,34.
3. Девинн Чарлтон (Багамские Острова) – 12,41.
800 м
1. Лилиан Одира (Кения) – 1.56,19.
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.56,73.
3. Эддисон Уайли (США) – 1.57,70.
Миля
1. Никки Хилц (США) – 4.17,49.
2. Доркус Эвои (Кения) – 4.17,62.
3. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 4.17,80.
3000 м, стипль-чез
1. Фейт Черотич (Кения) – 8.51,74.
2. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.52,84.
3. Марва Бузаяни (Тунис) – 8.54,32.
2 мили
1. Алешин Бавеке (Эфиопия) – 9.20,02.
2. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 9.20,20.
3. Шелби Хулихан (США) – 9.21,42.
Прыжки в длину
1. Тара Дэвис (США) – 7,13.
2. Ларисса Япикино (Италия) – 7,12.
3. Монэ Николс (США) – 7,05.
Толкание ядра
1. Чейз Джексон (США) – 20,56 м.
2. Джессика Шилдер (Нидерланды) – 20,11.
3. Фанни Рос (Швеция) – 19,70.