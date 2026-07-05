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Вингегор стал лидером после первого этапа «Тур де Франс» — 2026, Тадей Погачар — третий

Вингегор стал лидером после первого этапа «Тур де Франс» — 2026, Тадей Погачар — третий
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Датский велогонщик Йонас Вингегор захватил лидерство после первого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Дистанцию командной разделки 19,6 км он преодолел за 21.47.

Второе место занял итальянец Филиппо Ганна, отстав от лидера на 0,08, а тройку лучших замкнул действующий победитель «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар (+0,12).

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после первого этапа:

  1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 21.47;
  2. Филиппо Ганна (Италия, Netcompany INEOS) – отставание 0,08;
  3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) +0,12;
  4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +0,16;
  5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +0,19;
  6. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +0,26;
  7. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) +0,28;
  8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +0,35;
  9. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) +0,38;
  10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +0,39.
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