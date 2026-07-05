Вингегор стал лидером после первого этапа «Тур де Франс» — 2026, Тадей Погачар — третий

Датский велогонщик Йонас Вингегор захватил лидерство после первого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Дистанцию командной разделки 19,6 км он преодолел за 21.47.

Второе место занял итальянец Филиппо Ганна, отстав от лидера на 0,08, а тройку лучших замкнул действующий победитель «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар (+0,12).

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после первого этапа: