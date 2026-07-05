Вингегор стал лидером после первого этапа «Тур де Франс» — 2026, Тадей Погачар — третий
Датский велогонщик Йонас Вингегор захватил лидерство после первого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Дистанцию командной разделки 19,6 км он преодолел за 21.47.
Второе место занял итальянец Филиппо Ганна, отстав от лидера на 0,08, а тройку лучших замкнул действующий победитель «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар (+0,12).
Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после первого этапа:
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 21.47;
- Филиппо Ганна (Италия, Netcompany INEOS) – отставание 0,08;
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) +0,12;
- Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +0,16;
- Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +0,19;
- Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +0,26;
- Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) +0,28;
- Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +0,35;
- Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) +0,38;
- Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +0,39.
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